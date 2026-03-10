佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝は１０日、姫路競馬場で５鞍に騎乗を予定していたが、１、２Ｒに騎乗した後、体調不良のため５Ｒ以降の３鞍をキャンセルした。「明日（１１日）に８鞍騎乗するのできょうは無理せず、休みます」と言って病院に向かった。１１日は当日の様子を見て判断する。３鞍は以下の通り騎手変更となった。５Ｒムーンセット杉浦健太５５キロ７Ｒヒーローエフエー小谷哲平