◆オープン戦阪神―西武（１０日・甲子園）阪神の新外国人キャム・ディベイニー内野手（前パイレーツ）が「６番・三塁」で先発出場する。８日には春季教育リーグ・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）に出場し、２打数無安打１四球だった。両チームのスタメンは以下。【西武】１番・左翼桑原２番・中堅西川３番・三塁渡部４番・ＤＨネビン５番・二塁外崎６番・右翼カナリオ７番・一塁長谷川８番・捕手古賀悠９番・遊撃