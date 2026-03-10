ヤマハミュージックジャパンは１０日、大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクなどをデザインしたストリートピアノを、１８日から２９日までヤマハミュージック 横浜みなとみらいに設置することを発表。この企画に合わせ、ミャクミャクが登場するイベント「ヤマハミュージック 横浜みなとみらいにミャクミャクがやってくる！」を２１日に開催する。このストリートピアノは、「国や世代を超えて人々が音楽でつながり、