東京都国立市の知的障害者施設「滝乃川学園」に入所する男性（４８）が昨年３月、踏切内で電車にはねられて死亡する事故があり、警視庁立川署は１０日、必要な見守りを怠ったとして、引率していた同施設元職員の男（４６）を業務上過失致死容疑で東京地検立川支部に書類送検した。起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。同署幹部によると、元職員は昨年３月８日午後３時頃、同市谷保のＪＲ南武線の踏切内に、男性が進入した