歌舞伎俳優の中村鶴松が１０日、所属事務所を通じ、コメントを発表した。所属事務所は「不起訴処分とした旨を確認しました」と報告し、被害店舗とは示談が成立したことを発表した。鶴松は１月１８日未明に飲食店のドアを蹴って壊し建造物損壊容疑で警視庁に現行犯逮捕された。９日に東京地検は起訴猶予としていた。所属事務所は「弊社所属の中村鶴松に関する今般の件につきまして、弁護人を通じて本日までに、東京地方検察庁が