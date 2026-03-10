２０１７年大会以来の優勝を目指すＷＢＣ１次ラウンドＢ組の米国は９日（日本時間１０日）にテキサス州ヒューストンでのメキシコ戦に５―３で競り勝った。?キャプテンアメリカ?と呼ばれる米国代表の主将ジャッジ（ヤンキース）が豪快な先制アーチを放った。３回無死一塁で外角低めのスライダーを角度３０度、打球速度１０１・５マイル（約１６３・４キロ）で逆方向へ。高く上がった打球は右翼席に着弾した。ダイキン・パークは大