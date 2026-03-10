【モデルプレス＝2026/03/10】タレントの薬丸裕英が3月9日、自身のオフィシャルブログを更新。自宅で行った回転寿司の様子を公開した。【写真】60歳元シブがき隊「子どもは絶対喜ぶ」孫と楽しんだ自宅回転寿司◆薬丸裕英、自宅での回転寿司披露薬丸は「日曜日に家でお寿司」「お家で開店、回転寿司！」と記し、エビ、マグロ、玉子の寿司が乗った列車が楕円に繋がった線路の上を走る様子を公開。線路の内側にはいろいろなネタの寿司