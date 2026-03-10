メ～テレ（名古屋テレビ） 9日夜、名古屋市千種区で車6台が絡む事故があり、男女3人が軽いけがをしました。 9日午後7時半ごろ、千種区四谷通の交差点で「すごい音がして、見たら事故だった。複数台が絡む事故で1台が横転している」と目撃者から110番通報がありました。 警察によりますとトラックや乗用車など6台が絡む事故があり、20代から50代の男女3人が病院に搬送され、いずれも軽傷です。 現場は名古屋大学のキ