【フジミ模型2026年6月発売予定「艦船モデル」新商品】 3月10日 公開 フジミ模型は、2026年6月に発売を予定している艦船モデルの新商品情報を公開した。 今回、1/700 波シリーズから、日本海軍戦艦「長門」を昭和19年10月（捷一号作戦/レイテ沖海戦）時の姿をモデル化した「1/700 波シリーズ(スナップ仕様) No.9 日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦」、日本海軍航空母艦「瑞