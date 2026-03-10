任期満了に伴う東伊豆町の町長選挙が告示され、これまでに現職と前の町議2人が立候補を届け出て、三つ巴の選挙戦となる見込みです。立候補したのは、いずれも無所属で届け出順に前の町議で行政書士の鈴木伸和さん66歳、現職の岩井茂樹さん57歳と前の町議で宿泊業の須佐 衛さん61歳の3人です。今回の選挙では、現職 岩井町長の4年間の町政運営の是非が争点になるとみられ、そのほか人口減少や高齢化対策への政策について論戦が交わ