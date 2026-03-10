9日、閉山中の富士山で登山をしていた外国籍の男女3人のうち2人が滑落し、警察などによる夜通しの救助活動が行われました。警察と消防によりますと9日午後3時頃、富士山新七合目付近で外国籍の女性から滑落して2人が行方不明になったようだと友人を通じて警察に通報がありました。これを受け、県警と消防の救助隊あわせて25人が捜索をしました。途中、天候が悪く捜索が難航しましたが午後10時40分ごろ遭難者の男女2人を宝永火口付