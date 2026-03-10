「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が9日深夜、テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。ストレスについて語った。ゲストの「カーネーション」吉田から「ストレスってどれくらい溜まってます？」と質問されたあの。「結構溜まっちゃいます」と答えた。「発散するのがライブしかないから、そこまでは結構耐える」として「1人でブツブツ言うので」と自宅で1人の時間に吐く事が多いと説明。もう1人