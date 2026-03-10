タレント、イモトアヤコ（40）が9日、都内でアウトドアブランド、スノーピークの「こどもピーク」プロジェクト発表会見に出席した。子どもや親子に向けて野遊びの魅力や体験価値を創出・発信を目的としている。イモトはプロジェクトパートナーに就任した。4歳の息子とは、休日にデイキャンプやピクニックをしているイモト。鳥取県出身で仕事で自然に触れることが多い自身と比較して「うちの息子はすごいシティーボーイ。アリが体に