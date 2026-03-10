俳優の草刈民代さんは3月9日、自身のInstagramを更新。30年前に撮影した白無垢（むく）姿を公開しました。【写真】草刈民代、30年前の白無垢姿「結婚30年おめでとうございます」草刈さんは「今日は結婚記念日。30年前の今日、結婚式を挙げました」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は映画監督で夫の周防正行さんとのウェディングフォトで、草刈さんは白無垢を着ています。周防さんは紋付はかま姿です。2枚目は、草刈さんが愛用して