10日、横浜市都筑区に住む自称・会社役員の男（42）が特殊詐欺（オレオレ詐欺）の疑いで新潟県警に逮捕されました。県警によりますと男はほかの者と共謀し、去年1月から2月までに埼玉県さいたま市に住む70代男性の自宅に息子などを名乗って共謀者が電話をかけ、横浜市旭区などの集合住宅へ現金の入った荷物を宅配便で送らせ、現金合計1000万円をだまし取った疑いがもたれています。男は、受け子の勧誘など管理的な役割だったとみら