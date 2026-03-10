All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった千葉県在住68歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：のがみ年齢・性別：68歳・男性居住地：千葉県家族構成：本人、妻（66歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：650万円現在の預貯金：約1800万円リスク資産：約400万円医療費や食費の上昇が想定以上年金生活で貯金が