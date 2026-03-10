放送開始『豊臣兄弟！』2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。＜日本史上最大のミステリー＞を残した奸臣！名君と称された人格者で教養に長けた文化人だったともいわれるが、その素顔は…演じるのはこの方ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストが続々と発表されています。今回は三好氏の重臣・三好三人衆の一人をご紹介！ーーー【物語】大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天