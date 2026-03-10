第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の民生をテーマにした記者会見が7日に開かれた。その記者会見において、中国国家衛生健康委員会の雷海潮（レイ・ハイチャオ）主任は、「多くの人が知っているように、成人のボディマス指数（BMI）は19〜24、高齢者は27以下に制御することが望ましい。また、ウエストは成年の男性が90センチ以下、女性は85センチ以下に制御することが望ましく、体脂肪率の正常範囲についても広く認識され