俳優「市原隼人」、愛車「Z1」との旅ショットを公開俳優の市原隼人さんが2026年2月22日に自身のインスタグラムを更新し、愛車との旅の様子を公開しました。市原さんが乗る愛車とは、どのようなモデルなのでしょうか。市原さんは自身のインスタグラムに「何も決めず…あてのない旅。そんな感じがいい。」と投稿し、「#あてのない旅」「#Z1」といったハッシュタグを添えて愛車との旅の様子を公開しました。【画像】超カッコイイ