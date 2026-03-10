「スターバックス」は、3月13日（金）から、春のドリンクタイムを彩る新作グッズを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】どの色に変わるかな？ランダムカップ全4色一覧■新生活のおともに今回登場するのは、心まで軽やかに彩ってくれそうな、パステルカラーを基調とした日常アイテム。氷を入れたアイスドリンクを入れると色が変わる「リユーザブルコールドカップ」からは、“Uplift the Everyday”のメ