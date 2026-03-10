けさ、岡山市北区の県道で高齢とみられる女性が乗用車にはねられました。女性は病院に搬送されましたが死亡しました。 【写真を見る】コンビニの男性店員「路上で高齢女性が倒れている」と発見し通報岡山市北区で女性が車にはねられ死亡 「路上で高齢女性が倒れている」と通報 きょう午前6時10分ごろ、岡山市北区北方でコンビニエンスストアの男性店員から「路上で高齢女性が倒れている」と通報がありました。女性は病院に搬