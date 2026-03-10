任期満了に伴う静岡県東伊豆町の町長選挙が3月10日に告示され、これまでに現職と新人2人の合わせて3人が立候補の届け出を済ませました。 【動画】東伊豆町長選告示 現職と新人2人が届け出 三つどもえの選挙戦か 3月15日投開票＝静岡 東伊豆町長選に立候補の届け出を済ませたのは、届け出順に、前・東伊豆町議の鈴木伸和さん（66）、2期目を目指す現職・岩井茂樹さん（57）、前・東伊豆町議の須佐衛さん（61）です。 立候補の届