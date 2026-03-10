防衛省が自治体への事前の連絡をせずに長射程ミサイルを熊本県の駐屯地に搬入したことについて、小泉防衛大臣は「公表できない性質のものであったことをご理解いただきたい」と述べました。小泉進次郎 防衛大臣「今回12式地対艦誘導弾能力向上型の搬入時期については、部隊運用の保全や輸送の安全を確保する観点から公表できない性質のものであったことをご理解いただきたいと思います」防衛省は、敵の射程外からの攻撃を可能