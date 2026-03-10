関東は雨や雪が降っていて、東京都内でも雪の降っている所があります。午後は雪や雨はやんでいきますが、雪の積もった所では路面の状況にご注意ください。【CGで見る】11日（水）〜17日（火）までの全国週間天気予報東京都内でも雪に午後は雪や雨はやむ気圧の谷や寒気の影響で、関東では月曜日の夜から雨や雪の降っている所があります。北部は平地でも積雪となっている所があり、東京都内でも雪の降っている所があります。午後は