今年1月、新潟市江南区で発生した車両同士の事故を巡り互いに危険運転をしていたとして運転手の男ら2人が逮捕されました。 危険運転致傷の疑いで逮捕されたのは、新潟市東区中山のパート従業員の男(57)と新潟市江南区諏訪の会社員の男(38)です。57歳の男は1月15日、新潟市江南区北山の市道上で軽自動車を運転中に後ろを走る38歳の男の車が追い越せないよう幅寄せ運転を行って電柱と衝突させけがを負わせた疑いが。一方の38