3月10日の新潟県内は寒気や気圧の谷の影響を受け、大気の状態が不安定になっていて夕方まで急な強い雨や落雷に注意が必要です。各地で曇り空が広がっている県内。朝の最低気温は津南町でー1.6℃、阿賀町津川でー1.1℃となるなど7つの観測地点で氷点下となりました。日中もそれほど気温は上がらず、新潟市中央区で7℃、長岡市や上越市高田・佐渡市相川で6℃などと予想されています。また、10日は寒気や気圧の谷の影響を