女優の筧美和子（32）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。筧は昨年3月に一般男性との結婚を発表。先月1日には「皆さまこの度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と、第1子妊娠を公表していた。この日は「着れる服少なくて難しいけどどうにか楽しんでる」と投稿。ニットやワンピース、パンツスタイルの自撮り写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「全部可愛い」「細