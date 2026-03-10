81年前のきょう未明、アメリカ軍の爆撃機が焼夷弾で東京の町を焼き尽くしました。都内では犠牲者を追悼する式典が行われましたが、この空襲では避難した防空壕の中で亡くなった人もいました。一体なぜなのでしょうか。東京・中央区、常盤小学校。廊下にある扉から地下に降りていくと、80畳ほどの空間が。81年前、空襲の避難場所として使われた防空壕です。1945年3月10日の東京大空襲。1600トン以上の焼夷弾で、街は炎に包まれまし