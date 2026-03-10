岐阜県可児市にある大王製紙の工場で、作業員6人がガスを吸い込み病院に搬送され、このうち1人が意識不明の重体です。 【写真を見る】大王製紙の工場で作業員6人を病院に搬送 1人意識不明 ｢ガスを吸い込み呼吸が苦しくなっている｣トイレットペーパーを製造する可児工場 岐阜 きょう午前10時前、岐阜県可児市土田の大王製紙可児工場で「作業員がガスを吸い込み、呼吸が苦しくなっている」と消防に通報がありました。