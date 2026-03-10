約１０万人が犠牲になった東京大空襲から８１年となった１０日、東京都墨田区の都慰霊堂で犠牲者を追悼する大法要が営まれた。秋篠宮ご夫妻が参列されたほか、小池百合子都知事や遺族らが犠牲者を追悼した。１９４５年３月１０日未明の東京大空襲では、米爆撃機Ｂ２９が現在の墨田区などに大量の焼夷（しょうい）弾を投下した。この日は冷たい雨が降る中、慰霊堂の前に設けられた献花台には、朝から多くの人が花を手向けていた