東京都台東区の飲食店のドアを蹴って壊したとして、警視庁に建造物損壊容疑で現行犯逮捕され、東京地検から起訴猶予とされた歌舞伎俳優、中村鶴松（30）が10日、所属事務所を通じて謝罪コメントを発表した。鶴松をめぐっては、前日9日に不起訴処分となったことが報じられていた。これを受け、一夜明けたこの日、所属「株式会社ファーンウッド」は、「中村鶴松についてのご報告」と題した書面を報道各社に送付。弁護人を通じ、この