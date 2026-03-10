ジェイアール東海フードサービスは、オリジナルスイーツ「ぴよりん」誕生15周年を記念し、「伊勢茶ぴよりんおでかけセット」を販売する。販売は4月4日〜5日の2日間限定で、JR伊勢市駅の「PLUSTA Gift伊勢市」で実施される。伊勢茶ぴよりん「PLUSTA Gift伊勢市」は、伊勢神宮の玄関口であるJR伊勢市駅に2026年3月28日にリニューアルオープンする店舗。新装開店と「ぴよりん」15周年が重なり、三重県で初めての限定販売が実現したと