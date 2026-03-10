◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）ソフトバンク・小久保裕紀監督が１０日、台湾代表でＷＢＣに出場していた徐若熙（シュー・ルオシー）投手の今後の予定について言及した。台湾代表は、同組の日本と韓国が準々決勝進出を決めたため１次ラウンド（東京Ｄ）での敗退が決まった。今季、台湾プロ野球・味全からソフトバンクに加入した徐は、５日のオーストラリア戦に先発して４回２安打無失点と好投したが、勝利に