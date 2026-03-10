◆春季教育リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１０日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１０日、春季教育リーグ・ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。先発は５年目の山田龍聖投手。今季から主将を務める岸田行倫捕手が１軍から参加し、「５番・捕手」で先発出場する。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・左翼平山２番・中堅鈴木大３番・二塁増田陸４番・三塁藤井５番・捕手岸田６番・ＤＨティマ７番・一塁竹下８番