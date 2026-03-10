藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦するALSOK杯第75期王将戦七番勝負（日本将棋連盟主催）は、挑戦者リードで迎えた第５局が３月８日（日）・９日（月）に栃木県大田原市の「ホテル花月」で行われました。対局の結果、押され気味の終盤戦で受けの好手を出した藤王将が88手で勝利。絶妙の自陣飛車でカド番をしのぎ、防衛に望みをつなぎました。○永瀬、衝撃の「地獄突き」直近の公式戦は５勝５敗（テレビ対局除く）と不調にあえぐ藤