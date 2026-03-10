Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１０日、ＭＦ近藤優成（２２）が左肘関節を脱臼して全治約８週間と診断されたことを発表した。７日の磐田戦で相手選手と接触し、転倒した際に痛めた。右サイドで先発したが、前半２４分に交代していた。近藤は神奈川県出身で、日大藤沢高から国士舘大に進み、今季新加入したルーキー。全２得点に絡んだ今月１日のいわき戦から２試合連続でスタメン出場していた。