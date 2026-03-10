ミュージシャンのGACKTさんが2026年3月10日にXを更新。2月17日に亡くなったロックバンド・LUNA SEAの真矢さんの献花式に参加したことを報告した。「彼がどれだけ多くの人間に影響を与えたのか」真矢さんは2020年に大腸がんのステージ4、2025年9月には脳腫瘍と診断されたことを公表。ライブ復帰を目指していたが、17日に死去していた。葬儀は近親者で執り行われたというが、3月8日にファンや音楽業界の知人に向けて献花式が行われた