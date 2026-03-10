国が4月から目指す小学校の給食費無償化について、鹿児島市は国の補助だけでは足りず、保護者に対し月900円から1400円程度を負担してもらうよう検討していることが分かりました。 国は4月から、学校給食費の負担を軽減するため、児童1人あたり月5200円を支援する方針です。 鹿児島市教育委員会によりますと、来年度、市内の公立小学校の児童1人あたりの給食費の平均額は、自校式で月6600円、給食センター式で月6100円を見