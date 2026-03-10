鹿児島市の鹿児島情報高校で、平和の大切さを伝える朗読会が開かれました。 広島に投下された原爆でわが子を亡くした母親の手記「星は見ている」。朗読するのは、俳優の紺野美沙子さんです。 紺野さんは全国各地で朗読会を開いていて、この日は、生徒に戦争の悲惨さや平和の尊さについて理解を深めてもらおうと鹿児島情報高校を訪れました。 （生徒）「学校生活で平和について考えることはそうそうない、こういう機会があってよ