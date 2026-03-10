「無印良品」といえば、食品や生活雑貨から衣類、収納アイテム、家電まで、幅広いラインナップが魅力！そんな豊富なラインナップのなかでも、今回は「無印良品」を長年愛用するムジラーが推す、旅行やふだんの外出のバッグがより機能的に使えるポーチやケースをご紹介。そのリアルな「買ってよかった」ポイントとともに、5つのアイテムをご紹介します！使わないときはコンパクトにできてスペースをとらない！ポリエステルたためる