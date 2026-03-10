今日10日の関東地方は内陸部を中心に雪が降り、真冬の寒さとなっています。東京都心の正午の気温は3.6℃です。午後は次第に雪や雨がやみますが、厳しい寒さが続くでしょう。明日11日の朝にかけては積もった雪や濡れた路面が凍結するおそれがありますので、ご注意ください。宇都宮で積雪12センチ東京23区内でも一時大粒の雪で震える寒さ今日10日、関東地方は内陸部を中心に雪が降っています。宇都宮市では明け方から朝にかけて雪