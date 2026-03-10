県内の79の公立高校で10日、後期選抜が行われています。長野市の長野高校ではときおり雪がちらつく中、緊張した表情の受験生が試験会場へと向かっていきました。長野高校では全日制の定員280人に対し290人が志願しています。倍率は1.04倍となっています。県教育委員会によりますと後期選抜全日制課程の最終的な志願者数は7795人で受験倍率は0.89倍となっており、公立高校の平均志願者数は過去20年間で最低となっています。県教育委