こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）のVLT（Very Large Telescope＝超大型望遠鏡）で観測した輝線星雲「RCW 36」。ほ座の方向にあり、最新の研究では地球からの距離が約3100光年と算出されています。【▲ ESOのVLT（超大型望遠鏡）が観測した輝線星雲「RCW 36」（Credit: ESO/A. R. G. do Brito do Vale et al.）】画像の中央に見える暗い塵（ダスト）とガスの雲を「頭と体」に、そこから左右に伸びるフィラメント状の構造を「