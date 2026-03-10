◇スピードスケート世界選手権最終日（2026年3月8日オランダ・ヘーレンフェイン）今大会限りで現役を引退するスピードスケートの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が10日、現役ラストレースを滑ったオランダから帰国した。成田空港で取材に応じた高木は「まだ実感がわかないところはある。いつものシーズンが終わったなっていうような感覚で戻ってきてる部分もありながら、普段だったらこの後練習が始まるまでの間に何をし