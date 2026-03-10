3月10日（現地時間9日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第20週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。 3日から9日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ（通算3度目）、イースタン・カンファレンスではマイアミ・ヒートの