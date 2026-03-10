現在放送中のドラマ『再会～Silent Truth～』が、SNSを中心に熱い盛り上がりを見せている。しかし、作り手である主演の竹内涼真と深川栄洋監督の口から飛び出したのは「考察ドラマにするつもりはなかった」という意外な本音だ。物語の余白に潜む“人間の厚み”をいかに描き出し、視聴者の目をスマホや日常からテレビ画面へと釘付けにさせるのか。撮影終了直後だからこそ語れる、俳優と監督のヒリつくような真剣勝負