後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比１３００円高前後と前場終値と比較して伸び悩んでいる。外国為替市場では１ドル＝１５７円８０銭台の推移。アジアの主要株式市場は全面高。 出所：MINKABU PRESS