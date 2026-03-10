マックスが大幅反発している。９日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を９７７億円から９９６億円（前期比８．５％増）へ、営業利益を１７２億円から１７５億円（同２１．０％増）へ、純利益を１３２億円から１３６億円（同２１．２％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１３２円から１４４円（前期１１４円）へ引き上げたことが好感されている。鉄筋結束機を含むコンクリート構造物向