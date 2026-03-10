4月24日に公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の最終トレーラーが公開された。 参考：『スマブラ』『ダクソ』『FF10』『マインクラフト』に続いて映像化されてほしいゲーム 本作は、『スーパーマリオブラザーズ』の世界観を基にしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以