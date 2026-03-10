シーズン移行に伴うハーフシーズンのJリーグ特別大会「百年構想リーグ」は7日と8日に各地で第5節を行った。大会5週目はAFCチャンピオンズリーグエリート出場組の2試合が今月下旬の開催に延期。引き分けの場合に行われるPK戦はJ1で1試合、J2・J3で9試合実施された。5節を終了して6チームがPK戦を3回行っているが、3勝したチームはゼロ。その一方で清水エスパルスはJリーグ唯一のPK戦3敗となっている。いずれも5人以内で決着がつ